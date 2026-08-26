Благоустройство Москворецкого парка завершат в Воскресенске в сентябре

Обновление общественного пространства площадью 2,1 гектара продолжается в округе. Открытие запланировано на середину следующего месяца.

Часть парка уже доступна для посещения. На территории установили современные детские игровые комплексы, уличные спортивные тренажеры и роллердом. Парк также становится популярной площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий.

Для полного завершения проекта предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить системы освещения, видеонаблюдения и оповещения, разместить садовую мебель и информационные стенды. Также создадут зону для выгула собак, навесы, павильоны и открытую сцену для мероприятий, проведут озеленение территории.

На данный момент на объекте идет установка садового борта и обустройство подстилающих и выравнивающих слоев. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».