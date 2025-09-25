Благоустройство Молодежной площади начали в Наро-Фоминске

На Молодежной площади стартовал комплекс работ по благоустройству - на объект вышла техника. Подрядчики приступили к демонтажу старого плиточного покрытия и готовят площадку для установки опор освещения, которое по проекту будет полностью заменено.

Особое внимание в проекте уделено реконструкции фонтана с установкой современного оборудования — этот вопрос детально обсудили на рабочей встрече с подрядчиком. Фонтан должен стать украшением Наро-Фоминска. Жителей будет ждать приятный сюрприз после реконструкции.

Начальник теруправления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин отдельно проработал с дендрологами судьбу зеленых насаждений, которые сейчас благоустраивают площадь. Он сообщил, что деревья будут сохранены и пересажены в парки и другие зеленые зоны города.

«Началась активная подготовительная фаза, — прокомментировал Евгений Клюшкин. — После завершения демонтажных работ приступим к созданию нового основания площадки и уже более детальной проработке проекта модернизации фонтана».