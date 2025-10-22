Благоустройство микрорайона Заборье проверили в Серпухове

В Серпухове проверили благоустройство микрорайона Заборье. Оперативная группа провела рейд вместе с жителями, которые жаловались на содержание территорий.

Подрядчик убрал строительный мусор после капитального ремонта домов. Власти обратили внимание на детскую площадку во дворе дома № 46. Специалисты проведут дополнительное обследование, чтобы отремонтировать или заменить объект. Администрация также рассмотрит вопрос об установке здесь спортивной площадки.

Помимо этого, власти планируют снести полуразвалившиеся сараи и незаконные ограждения. В итоге управляющим компаниям и Комбинату благоустройства выдадут предписания для устранения оставшихся недостатков.

Специалисты с весны 2025 года выписали более 300 поручений. Особый фокус — на обращениях серпуховичей через «Центр управления регионом».