Благоустройство микрорайона в Солнечногорске восстановят после замены теплосетей

В микрорайоне Выстрел в Солнечногорске восстанавливают благоустройство после капитального ремонта теплосетей. Подрядчик, завершив работы в июле–августе на Магистральной улице и Военный городок, перешел к дворовым территориям.

Рабочие укладывают бортовой камень и готовят дорожное основание, после чего начнется асфальтирование. В работах ежедневно задействовано до четырех единиц техники и от 15 до 20 специалистов.

«Подрядчик приступает к работам во дворах домов № 23, 25, 27 на улице Баранова. Потом перейдет к домам № 14, 15, 16 на улице Драгунского, а затем выйдет на Прожекторную и Банковскую улицы. До первой декады октября планируется завершить работы по благоустройству в рамках муниципального контракта», — сказал заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

В рамках благоустройства микрорайона Выстрел планируется ремонт 17 тысяч квадратных метров проезжей части, обновление трех тысяч квадратных метров тротуаров и озеленение территории почти 30 тысяч квадратных метров.

Перед началом работ по благоустройству в микрорайоне Выстрел была проведена масштабная модернизация котельной, а также капитальный ремонт более 22 километров теплосетей. В результате этих работ улучшилось качество коммунальных услуг для более 8700 жителей.