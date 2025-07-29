Благоустройство микрорайона Тимоново проверили в Солнечногорске

Заместитель главы городского округа Надежда Назарьева провела обход территории в микрорайоне Тимоново. В ответ на обращения жителей, поступивших через МЦУР, она вместе с сотрудниками территориального отдела оценила благоустройство и ход работ по обновлению набережной.

Так, успешно решена проблема сухостоя на парковке у дома № 29 по улице Подмосковная: были удалены аварийные деревья и проведено благоустройство территории. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что у торгового центра «Пятерочка» на газоне продолжается несанкционированная парковка.

«Сообщим об этом нарушении в управление безопасности для передачи обращения в ГАИ. Будем добиваться устранения этой проблемы», — рассказала Надежда Назарьева.

Представители администрации оценили прогресс работ и отметили, что уже сейчас набережная удобна для прогулок к местам купания. Завершение следующего этапа благоустройства намечено на конец сентября 2025 года.