Благоустройство микрорайона Силикатный после ремонта теплосетей проверили в Подольске

Недавно в микрорайоне Силикатный в Подольске завершили реконструкцию теплосетей. Глава округа Григорий Артамонов проверил благоустройство территории после масштабного ремонта.

«Контролировали проведение работ на данном участке, где проходила замена в рамках капремонта тепловой сети диаметром 325 мм, что позволило повысить качество и надежность систем теплоснабжения для данного микрорайона и улучшить теплоснабжение населения», — сказал председатель Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Андрей Осин.

«Одним из немаловажных вопросов является восстановление благоустройства — участка, где велись ремонтные работы, мы восстановили твердое покрытие на всех участках. Завершаются работы по планировке грунта и вывозу мусора», — уточнил заместитель главы Михаил Саруханов.

Работы велись в рамках государственной программы по развитию инженерной инфраструктуры.

«В начале отопительного сезона мы впервые вошли за семь рабочих дней. Аварий у нас по сравнению с прошлым годом в разы меньше, технологические нарушения практически отсутствуют», — добавил директор МУП «Подольская теплосеть» Илья Данилов.

Второй точкой мониторинга стал микрорайон Красная Горка. Здесь проводятся работы по восстановлению благоустройства. Жители обновления оценивают положительно.

«По сравнению с прошлогодними временами, сейчас у меня в квартире жарко, и я даже иногда прижимаю батареи и открываю окна, чтобы проветрить, поэтому я считаю, что наш город входит в отопительный сезон с хорошими показателями», — сказал житель Подольска Александр Завольский.

Завершить все работы по восстановлению благоустройства планируют до конца 2025 года. Данная тема находится под личным контролем главы Подольска.