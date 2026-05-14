Благоустройство микрорайона Рекинцо обсудили с жителями в Солнечногорске

13 мая в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске прошел осмотр территории с участием начальника отдела благоустройства администрации муниципалитета Андрея Макаровского, представителей подрядной организации и местных жителей. Цель мероприятия — найти проблемные места и улучшить городскую среду.

Участники осмотрели улицы Тамойкина и Алексея Маркова, выслушали запросы горожан и составили список замечаний и предложений. Жители отметили необходимость ремонта дорог, обновления уличного освещения и повышения безопасности дорожного движения на участках, которые ранее оставались без должного внимания.

«Важно, что жители активно включаются в процесс благоустройства и указывают на проблемы. По итогам встречи будет сформирован перечень поручений, реализация которых позволит устранить дефекты в содержании микрорайона и повысить уровень благоустройства территории», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Все пожелания, высказанные в ходе обхода, приняты в работу профильными подразделениями администрации и подрядной организации.