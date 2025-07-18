Благоустройство микрорайона Новое Измайлово обсудили с жителями Балашихи

Заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский совместно с представителями профильных управлений администрации провел очередную встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло в школе № 20, расположенной на Горенском бульваре, 2, и стало продолжением диалога с жителями микрорайона, инициированного по их просьбе.

Первая встреча в этом районе состоялась в прошлом году и была посвящена вопросу межевания территории. Тогда жители активно участвовали в обсуждении, вносили предложения и замечания, совместно корректировали схемы будущего зонирования. На нынешней встрече Дмитрий Варнавский рассказал о текущем статусе этого важного для микрорайона проекта.

«На сегодняшний день мы подошли к завершающему этапу. Границы кадастровых участков, сформированных под жилыми домами, уже утверждены. Сейчас ожидается официальное постановление, после которого эти границы будут окончательно нанесены на карты», — отметил Варнавский.

Кроме того, администрация разрабатывает масштабный проект создания новых пешеходных маршрутов, которые свяжут микрорайон 1 Мая с Объездным шоссе через Горенский лесопарк, далее направляясь к парку «Пехорка». Этот проект находится на стадии обсуждения с активными жителями района, и по итогам сбора мнений планируется проведение отдельной специализированной встречи, посвященной детальному рассмотрению плана благоустройства.

«Наша цель — создать комфортные и привлекательные лесопарковые зоны по всему городу, чтобы они становились любимыми местами отдыха для всех жителей», — добавил Дмитрий Варнавский.

Также в ходе встречи было отмечено, что по просьбам местных жителей в текущем году на Горенском бульваре в микрорайоне Новое Измайлово был проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия.