Благоустройство микрорайона 1 Мая обсудили в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел личный прием граждан с участием руководителей профильных управлений администрации. Главной темой стала комплексная работа по развитию и благоустройству микрорайона 1 Мая.

В ходе приема Сергей Юров обсудил с активисткой и жительницей Балашихи Любовью Садчихиной вопросы благоустройства территории у памятника героям Великой Отечественной войны в микрорайоне 1 Мая. Также обсуждалась транспортная инфраструктура: для пассажиров маршрутов № 860 и № 10 запланировано обустройство современной конечной остановки у дома № 17 с павильоном и заездным карманом.

Все поднятые вопросы глава взял на личный контроль. Профильные управления округа уже приступили к детальной проработке решений по улучшению инфраструктуры микрорайона с целью повышения качества жизни его жителей.