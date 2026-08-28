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    Благоустройство места для отдыха завершат в Раменском округе в 2026 году

    Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа

    Финальный этап работ на территории «Котлован» лично проверил глава округа Эдуард Малышев. Новая площадка станет современным пространством для проведения массовых мероприятий.

    Долгие годы данный участок оставался заброшенным, однако в текущем году на его месте создают еще одну точку притяжения ждя жителей и гостей Раменского округа.

    Обустройство площадки со сценой для проведения концертов и муниципальных праздников, установка павильонов для творческих мастер-классов, организация дорожно-тропиночной сети и парковочной зоны на 25 машино-мест - все это специалисты сделают на территории до конца года. Также на площадке установят малые архитектурные формы, включая скамьи, урны, велопарковку и арт-объект «Олень». А безопасность и комфорт посетителей обеспечат современные системы освещения, видеонаблюдения и оповещения. Уделили внимание и озеленению: специалисты высадят 108 деревьев, 449 кустарников и обустроят цветники.

    Администрацией Раменского округа принято решение перенести всю основную развлекательную и праздничную программу муниципалитета на территорию «Котлована». Это позволит сохранить за городским парком статус зоны спокойного прогулочного отдыха, а новую площадку сделать главным событийным центром за счет развитой инфраструктуры, вместимости и парковки.

    Эдуард Малышев выразил благодарность подрядной организации за добросовестный труд и подчеркнул, что округ получает новую точку притяжения для жителей всех поколений.