Благоустройство места для отдыха завершат в Раменском округе в 2026 году

Долгие годы данный участок оставался заброшенным, однако в текущем году на его месте создают еще одну точку притяжения ждя жителей и гостей Раменского округа.

Обустройство площадки со сценой для проведения концертов и муниципальных праздников, установка павильонов для творческих мастер-классов, организация дорожно-тропиночной сети и парковочной зоны на 25 машино-мест - все это специалисты сделают на территории до конца года. Также на площадке установят малые архитектурные формы, включая скамьи, урны, велопарковку и арт-объект «Олень». А безопасность и комфорт посетителей обеспечат современные системы освещения, видеонаблюдения и оповещения. Уделили внимание и озеленению: специалисты высадят 108 деревьев, 449 кустарников и обустроят цветники.

Администрацией Раменского округа принято решение перенести всю основную развлекательную и праздничную программу муниципалитета на территорию «Котлована». Это позволит сохранить за городским парком статус зоны спокойного прогулочного отдыха, а новую площадку сделать главным событийным центром за счет развитой инфраструктуры, вместимости и парковки.

Эдуард Малышев выразил благодарность подрядной организации за добросовестный труд и подчеркнул, что округ получает новую точку притяжения для жителей всех поколений.