Благоустройство мемориала «Рубеж обороны» завершили в Протвине

9 октября в Протвино завершились работы по благоустройству мемориала «Рубеж обороны». Работы проводились в несколько этапов и были направлены на сохранение исторической значимости памятного места и создание комфортных условий для жителей.

В рамках благоустройства обновлена инфраструктура территории: заасфальтирован проезд и заменен бортовой камень. Приведены в порядок памятные конструкции — обновлены стелы, боковые поверхности облицованы керамогранитом, прежняя гранитная отделка заменена на черный полированный камень.

Особое внимание уделено прилегающей территории: выполнено озеленение, благоустроено пространство и созданы дополнительные места для отдыха.

«Мы стремились сохранить историческую значимость мемориала, сделав его при этом ухоженным и удобным для горожан. Мемориал — это живая связь поколений. Наша обязанность — сохранять эту память в безупречном виде», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.