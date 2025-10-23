Благоустройство Маланьиного пруда обсудили в Балашихе

В Балашихе состоялось заседание профильного комитета по развитию водных объектов Московской области. В мероприятии приняли участие министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования региона Елена Кузнецова, депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Владимир Шапкин, заместитель главы городского округа Алексей Ковалев, а также представители администрации.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стало дальнейшее благоустройство территории Маланьиного пруда в Балашихе. Работы по очистке водоема и прилегающей территории были начаты в сентябре 2025 года в рамках акции «Чистый берег». В ходе кампании была проведена очистка как водной поверхности, так и береговой зоны, что позволило значительно улучшить экологическое состояние пруда.

«Наша главная цель — это сохранить достигнутые результаты очистки пруда и улучшить его состояние. В первую очередь это расчистка русла и усиление тока воды, чтобы не повторилось зарастание водоема. Также важно благоустроить берег, сделать комфортную зону отдыха для жителей», — сказал Владимир Шапкин.

В ближайшее время будет разработана программа благоустройства территории Маланьиного пруда, которая после согласования на региональном и федеральном уровнях позволит приступить к реализации комплексных работ по улучшению городской среды.

Очистка и благоустройство водных объектов являются приоритетным направлением развития городской среды в Московской области. Выбор объектов для реализации подобных проектов происходит с учетом мнения жителей, которые голосуют за наиболее значимые и проблемные территории на портале «Добродел».