Благоустройство лесопарка «Супонево» в Одинцове завершат к осени

В Одинцовском округе продолжается масштабное обновление лесопарковой зоны «Супонево», которая занимает территорию около 36 гектаров. Проект направлен на создание современного пространства для отдыха и спорта, доступного для жителей всех возрастов.

В рамках благоустройства на территории формируют разветвленную сеть маршрутов. В лесопарке появятся пешеходные дорожки, центральная прогулочная аллея, велодорожка, а также лыжная трасса для зимнего сезона. Для удобства посетителей предусмотрено обустройство парковки.

Особое внимание уделят активному досугу: на территории разместят спортивную площадку и скейт-парк, а для детей создадут отдельную игровую зону. Пространство дополнят элементами городской среды — скамейками, урнами и оформленной входной группой. Для безопасности посетителей установят освещение и системы видеонаблюдения.

Сейчас на площадке проводят работы по возведению входного павильона, монтажу ограждений, строительству сцены и прокладке инженерных коммуникаций. Завершить все работы и открыть обновленный лесопарк планируют к концу августа.