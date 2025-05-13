Благоустройство Кучинского лесопарка обсудили с жителями Балашихи

В Кучинском лесопарке прошла встреча, посвященная развитию территории, с участием начальника управления благоустройства администрации Балашихи Максима Сидоркина и депутата окружного совета Ульяны Кондряковой. К обсуждению присоединились представители управления экологии, транспорта и дорог, комитета лесного хозяйства, подрядчика ООО «Рост», а также активные горожане.

На повестке дня стояли ключевые вопросы: развитие дорожной инфраструктуры, социальная газификация, вырубка деревьев и итоги первого этапа благоустройства лесопарка.

«Еженедельно строительный штаб будет информировать жителей о ходе работ, а на все вопросы, заданные на встрече, будут даны письменные ответы. Наша цель — создать комфортную среду, где прогресс и сохранение природы идут рука об руку, а жители чувствуют себя частью процесса», — сказал Максим Сидоркин.

Второй этап благоустройства Кучинского лесопарка стартует летом 2025 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории появятся веревочный парк, сцена, площадка для фестивалей, зоны для пикников и выгула собак, а также новые пешеходные тропы и веломаршруты. Эти изменения сделают лесопарк еще более привлекательным для отдыха и активного досуга.

Встреча в Кучинском лесопарке стала примером того, как совместные усилия властей, специалистов и жителей могут формировать будущее Балашихи, сохраняя ее зеленые пространства и развивая инфраструктуру.