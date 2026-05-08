Благоустройство Коробовского лесопарка начнется в Ленинском округе

В Ленинском городском округе приступили к благоустройству Коробовского лесопарка площадью более 65 гектаров. На территории создадут зоны отдыха, спортивные площадки, экотропы и инфраструктуру для прогулок.

Подготовительные работы уже идут на всей территории будущего общественного пространства. Специалисты расчищают лес от валежника, подготавливают стройматериалы и обустраивают временные подъездные пути. Кроме того, рабочие устанавливают сваи для пешеходных настилов и готовят основания под дорожки.

Ежедневно на площадке работают 39 человек. В работах задействовано свыше 10 единиц техники.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что первый этап рассчитывают завершить к концу следующего года.

«Коробовский лесопарк — самый большой природный массив в Подмосковье. После завершения работ здесь появится современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом», — отметил он.

По информации администрации, в лесопарке оборудуют спортивные и детские площадки, места для отдыха, зоны для выгула собак и велопарковки. Для прогулок обустроят экотропы с деревянными настилами и современные входные группы.

В дальнейшем территорию планируют объединить с рекреационной зоной «Богдановский лес». Общая площадь благоустроенного пространства составит почти 1200 гектаров.

Работы проводят по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды».