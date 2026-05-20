Благоустройство Коробовского лесопарка началось в Ленинском округе

В Ленинском городском округе начался первый этап благоустройства Коробовского лесопарка — крупнейшего природного массива в Подмосковье. Специалисты уже приступили к прорубанию просеки для будущей дорожно-тропиночной сети, которая соединит два жилых комплекса — «Пригород Лесное» и «Горки Парк». Рабочие также начали срез грунта под основание будущих тротуаров.

Параллельно со строительством дорожно-тропиночной сети возводится фундамент для павильона, где впоследствии откроется кафе. Кроме того, прокладывается кабельная канализация для систем видеонаблюдения, наружного освещения и громкоговорителей. На объекте работает 60 человек, задействовано 18 единиц техники.

В Коробовском лесопарке будет все необходимое для комфортного отдыха: многофункциональные входные группы с павильонами охраны, зоны отдыха, пункты проката, велопарковки, кафе. Планируется создание детских и спортивных площадок, а также специальных зон для выгула собак.

Первый этап работ планируют завершить до конца 2026 года. Следующий шаг — развитие дополнительных маршрутов от ЖК «Пригород Лесное» до «Богдановского леса».

Все работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды».