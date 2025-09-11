Благоустройство кладбища «Гжель» завершили в Раменском округе

На территории площадью более семи гектаров Гжельского муниципального кладбища работники трудятся каждый день, чтобы социально-значимый объект был всегда чистым и комфортным для посещения. Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил, как благоустроили местность.

На территории установили емкости с технической водой и туалетные кабины, на создали зоны отдыха для посетителей, поставили скамейки и урны. Сделали въездные ворота, обустроили комфортную парковку с местами для инвалидов, а также отремонтировали ограждение по периметру и разместили информационные щиты.

Руководитель муниципалитета отметил, что все готово к приему межведомственной комиссии.