Благоустройство кладбища «Гжель» завершили в Раменском округе
На территории площадью более семи гектаров Гжельского муниципального кладбища работники трудятся каждый день, чтобы социально-значимый объект был всегда чистым и комфортным для посещения. Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил, как благоустроили местность.
На территории установили емкости с технической водой и туалетные кабины, на создали зоны отдыха для посетителей, поставили скамейки и урны. Сделали въездные ворота, обустроили комфортную парковку с местами для инвалидов, а также отремонтировали ограждение по периметру и разместили информационные щиты.
Руководитель муниципалитета отметил, что все готово к приему межведомственной комиссии.
«После того, как кладбище примет комиссия, при входной группе, расположенной с левой стороны, мы сделаем семейно-родовые захоронения, где граждане смогут заранее смогут приобрести места под будущие захоронения», — рассказал директор МКУ «Раменская ритуальная служба» Денис Кретинин.
Работы по благоустройству продолжатся и на других социально-значимых объектах Раменского округа.