Благоустройство Каштановой аллеи в Коломне завершат к осени

Специалисты укладывают тротуарную плитку и обустраивают газоны на Каштановой аллее в Коломне. Все работы по обновлению здесь должны завершить в ближайший месяц.

Скоро рабочие приступят к установке беседок с качелями, лавочек и мусорных контейнеров. Также они смонтируют новую линию освещения и систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

Территорию озеленят, проведут работы по ландшафтному дизайну. Ход работ оценили глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель Совета депутатов Николай Братушков.

«Как жители и просили, бульвар сохранит свою природную красоту и классический внешний вид, но при этом станет современнее и удобнее для отдыха и досуга. Завершить работы планируем осенью», — отметил Александр Гречищев.

Отметим, что благоустройство проходит по госпрограмме губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».