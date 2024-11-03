Благоустройство карьера «Западный» началось в Озерах

В Озерах начали благоустраивать карьер «Западный» и территории около него. Завершить работы планируют к 100-летию Озер в следующем году.

На этой территории создадут зону отдыха с велодорожкой, детской и спортивной площадками. Специалисты проложат новые пешеходные дорожки и сделают парковку.

Появится новая пляжная зона с площадкой для волейбола. Здесь предусмотрены системы освещения и видеонаблюдения. Также рабочие озеленят территорию и установят лавочки и скамейки.

Работами занимается компания «НК Инжиниринг».

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