Благоустройство карьера «Западный» началось в Озерах
В Озерах начали благоустраивать карьер «Западный» и территории около него. Завершить работы планируют к 100-летию Озер в следующем году.
На этой территории создадут зону отдыха с велодорожкой, детской и спортивной площадками. Специалисты проложат новые пешеходные дорожки и сделают парковку.
Появится новая пляжная зона с площадкой для волейбола. Здесь предусмотрены системы освещения и видеонаблюдения. Также рабочие озеленят территорию и установят лавочки и скамейки.
Работами занимается компания «НК Инжиниринг».
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