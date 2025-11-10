Благоустройство исторического центра завершилось в Кашире

Исторические центр Каширы получил новую жизнь. Благоустройство провели на главной улице города, а также на прилегающих территориях. Там высадили новые деревья и создали места отдыха.

Кака рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект по обновлению исторического центра Каширы стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений два года назад. Там появилось удобное пространство для доступа к важным объектам, а также маршрут, соединяющий уже реализованные и будущие проекты.

В скверах обустроили зоны отдыха, спортивные и игровые площадки. Пешеходные маршруты и парковку сделали более удобными. Кроме того, на территории создали музей под открытым небом с информационными щитами об истории города, а также высадили плодовые деревья.

Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».