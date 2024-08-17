Благоустройство и уборку территорий провели в 15 округах Подмосковья за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору активно Московской области проверяют состояние дворовых и общественных площадок. Совместно с управляющими компаниями они также занимаются ремонтом подъездов, детских площадок и фасадов МКД. Так, в период с 12 по 16 августа были проведены работы по благоустройству территорий в 15 округах.

В Одинцово произвели капитальный ремонт перил на входе в дом № 10 на улице Рябиновой в поселке ВНИИССОК. В Коломне заменили стояки холодного и горячего водоснабжения в квартире дома № 70 на улице Ленина. В Ногинске восстановили поврежденную канализационную трубу и очистили подвал от сточных вод в доме № 3 на улице Юбилейной. В Волоколамске завершили ремонт козырька многоквартирного дома № 28 в деревне Шестаково.

В Красногорске убрали мусор и грязь с внутридворового проезда у дома № 15Б на улице Ленина. В Королеве навели порядок на контейнерной площадке и очистили территорию от мусора у дома № 17 на улице Нестеренко в микрорайоне Юбилейный. В Чехове восстановили освещение на пешеходной зоне в поселке Столбовая от улицы Мира до улицы Парковой. Также в Рузском округе отремонтировали крышу дома № 21 на улице Лебеденко в поселке Тучково.

В Талдоме обновили деревянный настил к роднику в деревне Дьяконово, а в Шаховской округе устранили течь в колодце и заменили гидрант в деревне Степаньково рядом с Домом культуры. Кроме того, различные работы прошли в Дзержинском, Мытищах, Черноголовке, Электростали, а также в Истре.

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