Благоустройство и содержание дворов и остановок проверили в поселке Васькино

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Замглавы Чехова проверил содержание общественных пространств и остановок транспорта в Васькине. Он поручил оперативно отремонтировать покрытие спортплощадки на улице Гагарина.

Выполнение муниципальной программы по благоустройству тротуаров и остановок общественного транспорта проверил в поселке Васькино заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Бортовые камни уже устанавливают на ряде тротуаров в поселке. Рабочие также формируют слои оснований из песка и щебня. Благоустройство идет благодаря муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Все работы должны закончить к началу сентября.

Также замглавы округа вместе со специалистами «Чеховского благоустройства» оценил состояние спортивной площадки на улице Гагарина. Он поручил ответственным специалистам оперативно отремонтировать ее покрытие.

Отметим, что выезд прошел по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина.

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