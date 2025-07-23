Благоустройство и ремонт дороги проведут в деревне Мерзлово в Солнечногорске

В деревне Мерзлово состоялась встреча первого заместителя главы округа Александра Кузьмина с местными жителями. Обсуждались вопросы реконструкции дорожного полотна, улучшения качества связи, опиловки деревьев, а также другие темы, имеющие значение для комфортной жизни в населенном пункте.

Во встрече также приняли участие уполномоченный главы по территориальному округу Эдуард Машковцев, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар, представители профильных управлений администрации округа.

Одним из главных вопросов стала тема ремонта дороги в районе деревень Толстяково и Мерзлово. Александр Кузьмин сообщил, что данный участок дороги, протяженность которого составляет 3,4 километра, предварительно включен в план ремонта на 2026 год.

Что касается обрезки зеленых насаждений вдоль дорог, а также удаления аварийных и упавших деревьев на территории деревни, Александр Кузьмин ответил, что все необходимые работы будут выполнены силами служб благоустройства округа.

«Спасибо всем, кто пришел на открытый диалог! Вижу вашу озабоченность за территорию, где вы живете. Ваши предложения взяты в работу, а контроль за их исполнением — на особом внимании администрации», — сказал первый заместитель главы Солнечногорска.

По итогам встречи все обращения и предложения жителей были приняты в работу и взяты на контроль.