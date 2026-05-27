Благоустройство и ямочный ремонт проверили в Воскресенске

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич проинспектировал ход работ. Проверка прошла на нескольких дворовых территориях, пешеходных маршрутах и участках.

Специалист оценил благоустройство дворов на улицах Ломоносова, Калинина, а также в поселке Хорлово на улицах Школьной и Зайцева. Особое внимание уделили пешеходной доступности маршрута от села Усадище до улицы Фабрики Вперед. Также проверили качество ямочного ремонта на Октябрьской, Железнодорожной и Пионерской улицах.

Всеволод Волосевич отметил, что в работе активно используют современные технологии и автоматизированные системы контроля. За процессом следят через специальную программу, где прописаны сроки. Подрядчик обязан их соблюдать и вовремя отчитываться, иначе работы не примут. Такой подход, по его словам, заметно повышает качество ремонта.

Всего в этом году в план благоустройства региона включили 423 двора в 56 муниципальных образованиях. Воскресенск — один из них. Контроль за объектами продолжится.