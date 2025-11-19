Благоустройство Горенского лесопарка обсудили с жителями Балашихи

К обсуждению были приглашены активные жители Балашихи, которые в ходе диалога смогли высказать идеи и сомнения по реализации проекта и получить развернутые ответы от представителей городской администрации. Юров отметил, что большое внимание уделяется благоустройству округа и что главная задача Горенского лесопарка — создать рядом с каждым микрорайоном уютную и комфортную территорию для отдыха жителей с максимальным сохранением природы. Реализовывать проект будут в открытом формате, учитывая все мнения населения.

На встрече звучали разные позиции: одни выступали за благоустройство и разработку детального плана, другие подчеркивали необходимость сохранить лес в первозданном виде. Главное пожелание горожан — минимизировать воздействие на природу при проведении работ.

Обсуждения по благоустройству Горенского леса будут продолжены для создания наиболее подробного плана проекта, в котором отразят пожелания жителей.

Горенский лес был включен в государственную программу благоустройства в 2025 году. Лес прилегает к десяти микрорайонам города: Новое Измайлово, Измайловский лес, 1 Мая, Изумрудный, Янтарный, Гагарина, Авиаторы и другим микрорайонам в центре Балашихи.