Благоустройство Горенского лесопарка обсудили с жителями Балашихи

В ходе приема обсуждались планы по созданию комфортной пешеходной сети — дорожек и освещения, а также установка камер в рамках системы «Безопасный регион». По просьбам жителей рассматривается обустройство спортивных и детских площадок, а в отдельных местах — павильонов для лыжников.

«Было важно услышать мнения и замечания жителей. Все запросы, которые обсуждали на встрече, мы зафиксировали и обязательно проработаем», — отметил Дмитрий Варнавский.

На основе предложений подготовят концепцию благоустройства, которую вынесут на обсуждение в формате соучаствующего проектирования. Все обращения жителей зафиксированы и взяты в работу.