Благоустройство еще одного двора на улице Космонавтов завершили в Дмитрове

Благоустройство стартовало в мае. Во дворе обустроили тротуары, проезды, сделали большую парковку площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, установили детскую площадку. Песочница, горки и спортивный комплекс пользуются популярностью у ребят. Комплексное благоустройство провели в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Всего в 2025 году комплексное благоустройство затронуло 18 дворов улицы Космонавтов в Дмитрове. Общая площадь работ составила почти 40 тысяч квадратных метров. На придомовых территориях расширяют и создают новые парковочные площадки, асфальтируют пешеходные дорожки, устанавливают детские площадки. В каждом дворе перед началом работ представители администрации встречались с жителями и обсуждали проект благоустройства. Важно, чтобы после завершения работ горожане были довольны новым обликом и своего двора, и микрорайона в целом.