Благоустройство двух общественных пространств обсудили в Коломне

Концепцию благоустройства бульвара 800-летия Коломны и аллеи имени Макеева в Коломне обсудили с жителями на встрече, которая состоялась 9 апреля в арт-квартале «Патефонка». По многочисленным просьбам граждан обе территории вошли в программу «Формирование комфортной городской среды» — их приведут в порядок к предстоящему в 2027 году юбилею города.

Концепцию будущих преобразований разрабатывали в несколько этапов. Сначала коломенцы высказали пожелания в онлайн-формате, а представители подрядной организации их проанализировали, затем идеи жителей обсудили с архитектурно‑художественным советом города, чьи замечания также были учтены.

Так, проект благоустройства бульвара 800-летия Коломны предусматривает создание нескольких функциональных зон отдыха для людей разных возрастов. Кроме того, здесь планируют расширить парковки, добавить зеленых насаждений и обязательно сохранить склоны, на которых в зимний период жители микрорайона Колычево катаются на санках и тюбингах.

На расположенной в центральной части Коломны аллее имени Макеева обустроят детскую площадку, спортивный уголок и зону тихого отдыха.

«Ключевой элемент аллеи — бюст легендарного коломенца, дважды Героя Социалистического Труда, создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктора Макеева. Специалисты заменят облицовку и постамент, а за монументом обустроят фонтан. Вдоль дорожек появятся удобные зоны отдыха со скамейками, урнами и современным освещением», — рассказала начальник управления градостроительной деятельности администрации Коломны Елена Сотникова.

Разработчики концепции пообещали учесть все пожелания жителей. Завершить подготовку проектов они планируют в мае. Затем в течение 2026 года пройдут проектно‑изыскательские работы, а завершение благоустройства намечено на 2027 год.