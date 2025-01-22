Благоустройство двух лесопарков начнут в Истре в 2025 году

В Истре в администрации на совещании с Министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным обсудили проекты благоустройства двух парков. Они будут реализовываться в этом году в рамках региональной программы «Парки в лесу».

Один из масштабных проектов - лесопарк «Соколка». Контракт с подрядчик уже заключен, совсем скоро он начнет строить подъездную дорогу. Напомним, в лесопарке сделают: пешеходные дорожки с освещением и видеокамерами, детские и спортивные площадки, пункт проката спортинвентаря, кафе и туалеты. Еще в проект вошла лыжная трасса. Во время благоустройства постараются сохранить природный рельеф территории. Общая площадь парка – 52 гектара. Завершить работы планируют до конца года.

Еще один лес благоустроят в округе, его жители называют «Массовкой». В настоящее время готовится муниципальный контракт на проектирование благоустройства лесопарка. Там тоже сделают все, чтобы отдых был комфортным для жителей и гостей муниципального округа Истра. Площадь лесопарковой зоны составит 42 га, а срок реализации проекта рассчитан на 2 года.