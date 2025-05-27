Благоустройство двух дворов завершили в Чехове

В округе закончились работы по обновлению двух дворовых территорий. Рабочие сделали новые парковки, спортивную площадку, проезжую часть и пешеходные зоны.

Специалисты заасфальтировали и установили новые бордюры на проездах. Строители обустроили дополнительные парковочные места. Жителей теперь встречают новые тротуары, пешеходные дорожки сеть тропинок. Места для сушки белья и будущие зон отдыха рабочие также организовали. У подходов к подъездам обновили асфальтовое покрытие и установили скамейки.

Рядом с домом № 61 сделали площадку с резиновым покрытием, зоной отдыха и спортивными элементами. Во дворах установили фонарные столбы. В ближайшее время разместят урны, поставят еще несколько скамеек и проведут работы по озеленению.

Мероприятия проходят по программе «Формирование современной комфортной городской среды». В этом году четыре двора ждет комплексное благоустройство: на улице Мира, 11, 12, 13, 15, 16, в деревне Манушкино, дома № 26, 17, 18, 25, на улице Дружбы, 2а, 6/2, 6/1,15, и на улице Чехова, 61, 59.