Благоустройство дворовых территорий завершили в Богородском округе

Работы проводились в рамках комплексного обновления дворов. Завершены основные работы по ремонту и строительству проездов, парковок и пешеходных коммуникаций.

В адресный перечень вошли три населенных пункта — город Старая Купавна (улица Трудовая), поселок Обухово (Кудиновское шоссе и улица Луговая) и город Ногинск (улицы Чапаева и Ильича, Рузинский проезд).

Качество асфальтобетонного покрытия уже подтверждено проведенной экспертизой, выполненной с привлечением дорожной лаборатории.

На этой неделе подрядные организации завершают подготовку дворовых территорий к окончательной сдаче, вывозят весь оставшийся после проведения работ строительный мусор и восстанавливают зеленую зону вдоль проездов и тротуаров. Также выполняется завоз и планировка грунта с последующей посадкой семян газонных трав.

Работы по благоустройству начались полтора месяца назад. Планируемый срок завершения — 10 октября.