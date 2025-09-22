Благоустройство дворовых территорий завершили в Богородском округе
Работы проводились в рамках комплексного обновления дворов. Завершены основные работы по ремонту и строительству проездов, парковок и пешеходных коммуникаций.
В адресный перечень вошли три населенных пункта — город Старая Купавна (улица Трудовая), поселок Обухово (Кудиновское шоссе и улица Луговая) и город Ногинск (улицы Чапаева и Ильича, Рузинский проезд).
Качество асфальтобетонного покрытия уже подтверждено проведенной экспертизой, выполненной с привлечением дорожной лаборатории.
На этой неделе подрядные организации завершают подготовку дворовых территорий к окончательной сдаче, вывозят весь оставшийся после проведения работ строительный мусор и восстанавливают зеленую зону вдоль проездов и тротуаров. Также выполняется завоз и планировка грунта с последующей посадкой семян газонных трав.
Работы по благоустройству начались полтора месяца назад. Планируемый срок завершения — 10 октября.