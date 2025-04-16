Благоустройство дворовых территорий началось в Орехово-Зуевском округе

Реализация программы комплексного благоустройства дворов в муниципалитете началась досрочно благодаря подходящим погодным условиям. Работы стартовали по двум адресам в деревне Малая Дубна.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий рассказал, что специалисты подрядной организации начали демонтаж и установку бортового камня, после чего приступят к основным работам

Всего в 2025 году в городах и в сельских населенных пунктах муниципалитета планируют комплексно благоустроить 15 дворовых территорий. На них обновят асфальтовое покрытие, отремонтируют проезды и тротуары, обустроят гостевые парковки, установят малые архитектурные формы, урны и скамейки, а также посадят деревья и кустарники.

Напомним, ранее в Орехово-Зуевском округе начался ремонт муниципальных дорог. В ходе работ приведут в порядок 14 участков дорог протяженностью почти 10 километров и площадью 98 тысяч квадратных метров.