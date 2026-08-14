Благоустройство дворов завершили в поселке Жилево в Ступине

Работы начались в июле. В поселке провели модернизацию асфальтового покрытия. Полностью заменили бортовые камни и асфальт, сделали подходы к подъездам и тротуары. Провели подсыпку грунта, посеяли газон. Кроме того, создали больше парковочных мест и расширили проезд. В этом году также планируется благоустроить сквер за Домом культуры.

«Жители обратились с инициативой по благоустройству территории. Депутатский корпус выделяет денежные средства, часть финансирования — один процент — обеспечивают жители. Здесь обустроим тротуарную сеть, установим лавочки и урны», — рассказал заместитель главы округа Максим Жуков.

Всего в 2026 году в рамках Народной программы планируется обновить восемь дворовых территорий округа. На четырех объектах работы уже завершены, еще на четырех продолжаются. В программу вошли дворовые территории в Леонтьеве, Аксиньине, Жилеве и других населенных пунктах.