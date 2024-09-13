Благоустройство дворов завершили в поселке Горбольницы № 45

В поселке Горбольницы № 45 подготовили все условия для семейных прогулок во дворах. Все работы по комплексному благоустройству официально завершили.

Благоустройство проводили возле домов № 3, 9 и 11. Подрядная организация заменила бордюры, асфальтовое покрытие проезжей части и обустроила новые тротуары и пешеходные дорожки. Подробнее об успехах выполненных работ сообщил начальник Управления благоустройства Вячеслав Асриян.

Он сообщил, что в общей сложности площадь обновленного асфальта составила 1388 квадратных метров. На дворовой территории обустроили парковочное пространство площадью более 1300 квадратных метров , рассчитанное на 75 машиномест, и новую детскую игровую площадку.

Напомним, что в этом году в Одинцовском округе уже провели комплексное благоустройство 18 дворовых территорий, а также обустроили 32 дорожки в рамках программы «Народная тропа».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».