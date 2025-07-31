Благоустройство дворов завершили в деревне Кривцово в Солнечногорске

Комплексное благоустройство дворов у домов № 22, № 23, № 24 и № 25 завершили в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск. Рабочие обновили асфальт на дорогах, парковках и у подъездов, благоустроили тропу к остановке и подготовили основание под детскую площадку.

Эти работы — продолжение прошлогодних мероприятий, во время которых сделали три тропы и детскую площадку у дома № 24. В этот раз также обновят губернаторскую площадку у дома № 20, а вблизи дома № 22 появится еще одна игровая зона. Всего в 2025 году в порядок приведут девять дворов округа по региональной программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить все работы планируют до конца августа.

«Буду и дальше лично выезжать, чтобы контролировать ход работ. Главное — видеть, что перемены действительно делают жизнь людей удобнее. По вопросу контейнерной площадки возле „Магнита“ поручил закончить работы до конца лета», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, что в 2026 году планируют благоустроить дворы у домов № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, установить новую детскую площадку, выполнить ремонт дорог, входных групп и бордюров.