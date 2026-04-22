Благоустройство дворов в Солнечногорске начнется 1 мая

В городском округе Солнечногорск готовятся к благоустройству дворовых территорий. Работы по двум адресам: улица Советская, дом 10, и улица Почтовая, дом 20 — планируют начать 1 мая.

Также в этом году благоустроят дворы на улице Советская, дом 12, и улице Красная, дома 37А, 39, 37/13. Там обновят пешеходные дороги и дворовые проезды, заменят асфальт и бордюры. Общая площадь благоустройства составит более 5 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируют 15 июня.

«Мы учли пожелания и обращения жителей, которых также пригласим для контроля качества. Просим отнестись с пониманием и заблаговременно разместить транспортные средства вне зоны проведения работ», — обратился первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Благоустройство проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Всего в 2026 году в Солнечногорске планируют комплексно благоустроить восемь дворовых территорий общей площадью около 31,7 тысячи квадратных метров.