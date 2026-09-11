Благоустройство дворов в поселке Селятино Наро-Фоминского округа завершат в сентябре

Приведение в порядок восьми дворовых территорий активно продолжается в Наро-Фоминском округе. На сегодняшний день работы ведут на шести объектах, включая дворы домов 4а и 4а в поселке Селятино.

Начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев выехал на место работ. Он провел встречу с жителями домов 4а и 4б и руководителем подрядной организации. Работы выполняются по утвержденному графику и будут завершены до 14 сентября.

Специалисты укладывают во дворах асфальтовое покрытие, обустраивают новые тротуары и парковки, устанавливают скамейки и урны, разбивают газоны. Во дворе дома 4а работы уже вышли на финишную прямую, а в соседнем — активно продолжаются. Помимо оформления придомовой территории подрядной организации нужно обустроить там подходы и дорожки к недавно установленной новой детской площадке.

Благоустройство ведется в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды».