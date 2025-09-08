Благоустройство дворов в Подмосковье завершили на 86%

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье завершаются работы по благоустройство дворов. Программа реализована более чем на 86%, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Полностью план выполнили в таких муниципалитетах, как Бронницы, Волоколамск, Восход, Жуковский, Клин, Котельники, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Черноголовка, Наро-Фоминский. С опережением графика благоустройство завершили в 341 дворе.

Рабочие приводят в порядок асфальтовое покрытие, тротуары, освещение, устанавливают лавочки и урны, а также обустраивают дополнительные парковочные места.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что программа пользуется спросом во всех округах региона. Число заявок на благоустройство от жителей стремительно растет из года в год.