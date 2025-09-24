Благоустройство дворов в городе Куровское завершили в Орехово-Зуевском округе

Масштабное комплексное обновление дворовых территорий провели в городе Куровское. Все работы проводились под контролем жителей с учетом их пожеланий.

Два двора модернизировали на улице Совхозной. Специалисты заасфальтировали около 7,5 тысяч квадратных метра территории, обустроили шесть тротуаров и пять новых парковок. У каждого подъезда установили скамейки и урны.

«Перед началом работ комбинат благоустройства удалил старые больные деревья и перенес опоры освещения, что позволило расширить парковочное пространство», — рассказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Еще одну дворовую территорию привели в порядок на улице Школьной. Там установили детскую игровую площадку, обустроили две парковки и два тротуара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе благоустроят 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок.