Благоустройство дворов проверили в Пушкино

22 мая в округе Пушкинский прошла проверка хода благоустройства двора на проезде Маяковского в Ивантеевке. В рамках работ обновляют территорию площадью более 1500 кв. м и создают новые парковочные места и детскую площадку.

Председатель Совета депутатов Пушкинского Артем Садула осмотрел территорию, где сейчас завершается установка бортового камня. После этого подрядная организация готовится к укладке асфальта и обустройству парковочной зоны. Всего во дворе планируют организовать 40 машиномест.

Также на территории появится новая детская игровая площадка площадью 100 кв. м. По словам Артема Садулы, пространство сделают современным и безопасным.

В округе уже сформирован план дальнейшего благоустройства дворовых территорий. В 2026 году работы проведут по 13 адресам в Пушкино, Ивантеевке, Лесном, Ашукино, Красноармейске и других населенных пунктах.

Отдельный блок программы включает развитие детских площадок. Новые игровые зоны оборудуют ударопоглощающим покрытием, освещением и современными элементами для игр. Площадки появятся во дворах жилых домов в разных частях округа, в том числе в Ивантеевке, Пушкино, Зеленоградском и других поселениях.

Кроме того, в рамках губернаторской программы в округе создадут три крупных детских игровых комплекса площадью 450 кв. м. Рядом установят освещение, лавочки и урны, а также обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение территории. Такие комплексы появятся в Пушкино, Ивантеевке и Правдинском.