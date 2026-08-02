Благоустройство дворов проверили в Наро-Фоминске

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич оценил работы. Он проверил дворы и пешеходные коммуникации, в том числе «народные тропы».

Из восьми дворовых территорий, запланированных к благоустройству, уже выполнены работы по пяти объектам, два находятся в активной стадии, еще один начнут с понедельника.

По его словам, темп работ хороший, качество нареканий не вызывает. Что касается пешеходных коммуникаций, из 20 «народных троп» уже готовы 16, оставшиеся четыре будут сделаны в течение августа.

Работы ведутся по строгому чек-листу — оценивается качество дорожного покрытия, покос травы, наличие лавочек и урн.

«Такие визиты необходимы, это одна большая команда, которая проводит благоустройство города. Сейчас уже формируют план на следующий год — готовится такая же масштабная работа», — отметил начальник территориального управления округа Евгений Клюшкин.