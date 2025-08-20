Благоустройство дворов проверили в деревне Манушкино под Чеховом

Комплексное благоустройство дворовой территории в деревне Манушкино рядом с домами 16, 17, 18 и 25 проходит в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Первый заместитель главы Денис Юрков, депутат Совета депутатов Марина Тарасова и начальник управления благоустройства Администрации Александр Тетерин проверили выполнение ремонтных работ и состояние территорий и многоквартирных домов.

Рабочие уже обустроили парковочное пространство, расширили и отремонтировали проезжую часть, обновили пешеходные коммуникации, демонтировали опоры уличного освещения, заменили светильники и выполнили регулировку колодцев. На текущий момент здесь продолжается нанесение разметки, благоустройство газонов, установка ограждений, скамеек, урн.

«Преобразование дворовой территории направлено на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей. Благодарим всех участников и подрядчиков за проделанную работу», — отметил первый заместитель главы округа Денис Юрков.