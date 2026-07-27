Благоустройство дворов проверили в деревне Кривцово под Солнечногорском

В деревне Кривцово под Солнечногорском 24 июля прошла встреча местных жителей с депутатом Совета депутатов от «Единой России» Александром Болтенковым и руководителем территориального отдела Евгенией Атаевой. Участники осмотрели результаты комплексного благоустройства дворовых территорий, выполненного в 2025 году.

Во время встречи участники посетили дворы у домов № 22–25. Там уложили новое асфальтовое покрытие на дорогах и парковках, обновили пешеходные связи к автобусной остановке, подготовили основание под детскую площадку, заменили игровое оборудование напротив дома № 20, а возле дома № 22 обустроили еще одну зону для малышей.

«Раньше из-за просевших бордюров машины заезжали на газоны, и двор выглядел неаккуратно. После благоустройства появились новое покрытие и высокие бордюры — проблема решилась. У дома № 22 появились отличные детские площадки. Жильцы получили то, что просили. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва — все довольны», — отметил старший по дому № 24 Сергей Малышкин.

До начала работ при участии Атаевой проводились собрания с собственниками. Жильцы озвучили пожелания, которые легли в основу заявок и были учтены при формировании плана благоустройства.

«Работы ведут в рамках реализации партийного проекта „Городская среда“. В центре внимания — безопасность на детских площадках, удобство для пешеходов и увеличение парковки. Контролируем качество на каждом этапе», — подчеркнул Александр Болтенков.

В настоящее время в Кривцово продолжается благоустройство. У домов № 10 и № 11 заменяют бортовой камень и устраивают новый тротуар, обновят элементы детской площадки и расширят парковочные места. Работы планируют завершить к сентябрю 2026 года.