Благоустройство дворов по улице Петровский бульвар проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец осмотрела территорию вблизи дома № 6 А по улице Петровский бульвар. Мероприятие провели по инициативе местной жительницы Анастасии.

Участниками проверки стали неравнодушные жильцы многоквартирного дома и представители Управляющей компании «Гармония Комфорта 24». Горожане интересовались состоянием территории вокруг дома: отсутствием ливневых трапов, разметки на парковке. Помимо этого, они задавали вопросы, касающиеся озеленения двора, обустройством парковки между домом и торговым центром.

Все обращения от жителей зафиксировали, протокол встречи направили профильным специалистам для детальной проработки. Валентина Тропанец поблагодарила собравшихся за конструктивный диалог.

Отметим, что такие обходы в городском округе Лосино-Петровский проводят регулярно. За анонсами можно следить на официальных ресурсах администрации муниципалитета.