Благоустройство дворов обсудили на встрече с жителями в Дмитрове

6 мая в Дмитрове прошла встреча депутатов с жителями улицы Космонавтов. Обсуждались результаты благоустройства дворов и развитие городской среды.

Диалог с жителями состоялся во дворе у дома № 56, где расположена современная детская площадка. Пространство оборудовано качелями, горками и спортивными элементами. Площадка стала местом отдыха для семей с детьми из соседних домов.

С 2021 года в Дмитровском округе обновили десятки общественных пространств. За это время благоустроено 82 двора и установлено 53 детские игровые зоны. Также велись работы по ремонту дорог и подъездов.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко отметил изменения в городской среде.

«Эта площадка стала местом, где дети проводят время, общаются и играют. Двор стал светлее и безопаснее, и это показывает, что Народная программа дает результат», — сказал он.

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко добавила, что развитие дворов влияет на качество жизни всего района.

«За пять лет в округе отремонтированы сотни подъездов и километры дорог, благоустроены скверы и площади. Эти изменения стали возможны благодаря обращениям жителей», — подчеркнула она.

По словам Дениса Кравченко, работа с обращениями продолжится.

«Нерешаемых вопросов нет. Все предложения жителей учитываются в Народной программе. Оставить наказы можно в общественной приемной или через горячую линию», — отметил депутат.

Отчетная кампания «Подмосковье. Есть результат» проходит в регионе в установленные сроки и включает встречи с жителями и обсуждение итогов работы.