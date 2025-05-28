Благоустройство дворов началось в Богородском округе

Работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы. Благоустройство планируется завершить летом этого года.

Создание благоприятной среды с обеспечением комфортных условий для проживания людей — одна из приоритетных задач региона. И благоустройство дворовых территорий является важным инструментом повышения уровня комфорта жителей.

В этом году планируется провести работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по 22 адресам.

Так, в городе Ногинск, во дворе около домов четыре и восемь по улице Юбилейная работы начались еще в мае. Завершить рабочий процесс планируется в июне 2025 года.

Предусмотрены следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов и парковочного пространства. Обустройство тропиночной сети, установка детской игровой площадки. Также обязательными элементами благоустройства двора являются озеленение и установка наружного освещения.

Совсем скоро жителей данных домов будет радовать чистый, уютный и зеленый двор.