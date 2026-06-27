Благоустройство дворов на улице Полубоярова начали в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске подрядчик приступил к благоустройству дворов у домов № 1 и № 3 на улице Полубоярова. Работы начали с прогулочной зоны за домом № 3 — там укладывают новый тротуар, а в планах свежий асфальт, бордюрные камни и лавочки для отдыха в тени деревьев.

Представитель подрядной организации Александр Кравченко рассказал, что пешеходную дорожку от подъездов соединят с основным тротуаром, ведущим к остановке. Теперь жителям не придется выходить на обочину и пробираться между припаркованными машинами — путь станет безопасным.

Рабочие обновляют подходы к подъездам, устанавливают новые лавочки, урны и опоры освещения. У дома № 3 расчистили место под новую парковку, которой здесь не хватало. В обоих дворах появятся парковочные карманы и зеленые зоны — всего к высадке запланировано 500 кустов.

Также рассматривается вариант переноса площадки для сбора твердых бытовых отходов, расположенной между домами, в более удобное место. На ее месте организуют дополнительные парковочные места. Подрядчик обещает завершить все работы к 23 июля.