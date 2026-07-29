Благоустройство дворов на улицах Калинина и Ломоносова проверили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск состоялась выездная проверка работ по комплексному благоустройству дворов на улицах Калинина и Ломоносова. В мониторинге приняли участие депутаты и сторонники партии «Единая Россия», представители администрации округа, подрядной организации и жители домов.

Участники осмотрели результаты выполненных работ и обсудили дальнейшие этапы благоустройства. Особое внимание уделили качеству исполнения и соответствию проекта пожеланиям жителей.

На сегодняшний день во дворах на улицах Калинина, 54, 55, 56 и Ломоносова, 102 проведена планировка территории, заасфальтированы входные группы, пешеходные дорожки и тротуары, установлен бордюрный камень. Также выполнен первый слой асфальтирования парковочного пространства и его расширение.

Кроме того, на территории высадили кустарники, завезли плодородный грунт и посеяли газонную траву. В рамках благоустройства заменили детскую площадку и модернизировали уличное освещение.

Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и Народной программы партии «Единая Россия». Она предусматривает контроль за реализацией проектов и эффективным использованием бюджетных средств на всех этапах.

«Важно, чтобы благоустройство было не формальным, а действительно комфортным для людей. Мы вместе с жителями контролируем каждый этап работ, чтобы результат соответствовал ожиданиям и прослужил долгие годы», — отметил депутат фракции «Единая Россия» Андрей Баранов.

Жительница одного из домов Светлана Новикова отметила положительные изменения во дворе.

«Двор заметно преобразился — стало светлее, появились новые дорожки и детская площадка. Конечно, хочется, чтобы все завершили как можно скорее, но уже сейчас видно положительные изменения», — сказала она.

Из-за неблагоприятных погодных условий часть работ не удалось выполнить в запланированные сроки. Подрядная организация заверила, что все мероприятия будут завершены в полном объеме после установления благоприятной погоды.