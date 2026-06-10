Благоустройство дворов на двух улицах Солнечногорска завершат в июне

В Солнечногорске подходит к концу комплексное благоустройство дворовых территорий на улицах Почтовая и Советская. 9 июня специалисты уже начали устанавливать новые бортовые камни.

Далее подрядчик приступит к отсыпке территории щебеночной смесью, а затем начнется укладка асфальта на проездах и у входов в многоквартирные дома. В завершение специалисты завезут грунт и проведут озеленение: высадят зелень, кустарники и деревья.

«Работы на Почтовой и Советской — часть программы благоустройства этого года. Всего мы обновим восемь участков в округе. На каждом этапе контролируем качество: от установки бордюра до финального озеленения», — отметил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Все запланированные мероприятия планируют завершить 15 июня 2026 года. Помимо Почтовой и Советской, благоустройство проведут еще на шести участках, включая Кривцово, Поварово и Андреевку. Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке.