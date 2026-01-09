Благоустройство дворов и детских площадок провели в Балашихе

В округе обновили зоны для игр и спорта, привели в порядок дворовые территории. Работы велись по муниципальной программе.

Комплексное благоустройство дворовых пространств и детских площадок провели в Балашихе в 2025 году. Всего появилась 31 новая современная игровая и спортивная площадка, работы охватили 18 дворов.

Ежегодно в округе обновляют детские и спортивные площадки. За прошедший год заменили 250 игровых элементов. Все оборудование выполнено из безопасных и износостойких материалов. На спортивных площадках установили тренажеры для воркаута и зоны для командных игр.

Некоторые площадки имеют определенную тематику. Например, детская игровая зона «Лазурный берег» оформлена в морском стиле. В нее входят игровой комплекс «Корабль капитана Блада», качели, карусель и песочницы.

В рамках проекта также обновили 14 дворовых пространств: заменили тротуары, проезды, парковки и газоны, высадили новые деревья и кустарники. Установили лавочки, ограждения и камеры видеонаблюдения, модернизировали уличное освещение.

Осенью 2025 года на улице Крупешина открыли новый сквер. Обновленная территория стала еще одним этапом работ по благоустройству района после реконструкции стадиона «Труд» и улицы Заречной. Теперь здесь сформирована единая и удобная пешеходная зона для жителей.

Все работы проводились в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».